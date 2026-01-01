Имаме отговорност пред бъдещото поколение да запазим и умножим нашето зелено богатство, което към настоящия момент среща не една и две трудности, които трябва да решим както с краткосрочни мерки, така и с дългосрочно мислене и действия. Това каза в свое видео обръщение заместник-министърът на земеделието инж. Николай Василев.

Приветствието му беше отправено в рамките на форум за възстановяване на крайречните гори в културно-информационен център „Малтепе“ в село Маноле.

Седмицата на гората започва с поредица от събития в страната

Форумът е част от събитията, с които се отбелязва тазгодишната Седмица на гората и е на тема 10-годишнината от възстановяването на крайречни гори по поречието на реките Марица и Дунав. Инициативата е съвместна на партньорите по проект LIFE+ „Крайречни гори“: Изпълнителната агенция по горите, Регионалната дирекция по горите - Русе, Регионалната дирекция по горите - Пловдив и WWF България.

Инж. Василев подчерта успеха на проекта и заяви, че успешно са изпълнени и множество други проекти в рамките на програмата LIFE+.

След представянето на резултатите по проекта участниците ще имат възможност да посетят местността „Мерич орман“.