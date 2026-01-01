Турската прокуратура започна поредното разследване срещу арестувания кмет на Истанбул от опозицията Екрем Имамоглу – известен съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган – по обвинения в „обида на държавно длъжностно лице“, съобщи местната прокуратура.

Имамоглу вече е обект на множество съдебни дела, включително голям процес, започнал миналия месец, в който той е обвинен в ръководство на престъпна организация.

Масовият процес в съда в Силиври, в покрайнините на Истанбул, засяга повече от 400 обвиняеми – 107 от тях са в ареста. На 3 април съдията разпореди освобождаването на 18 от тях до приключването на съдебния процес, предаде АФП.

По време на заседанието на 6 април Имамоглу взе думата и каза: „В този случай има само една престъпна организация, а именно прокуратурата“. Този коментар предизвика незабавна реакция от страна на прокурорите.

„Прокуратурата в Бакъркьой започна разследване за престъплението „обида на държавен служител при изпълнение на служебните му задължения“ във връзка с думите, които обвиняемият Екрем Имамоглу е произнесъл по време на съдебното заседание на 6 април“, се посочва в изявление на прокуратурата, публикувано в X.

Имамоглу беше арестуван на 19 март миналата година по редица обвинения, които опозицията разглежда като опит да се провалят шансовете му да се изправи срещу Ердоган на изборите.

Оттогава той е в следствен арест. Прокурорите искат общо наказание до 2430 години, което според правозащитни групи подчертава „използването на турската съдебна система като оръжие“ за отстраняване на политически опоненти.

От самото начало процесът е белязан напрегнати размени между съдията, адвокатите на защитата и журналистите, с повтарящи се спорове относно достъпа и разположението на местата в съда в Силиври.