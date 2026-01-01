Седмицата на гората ще бъде отбелязана със серия от събития от 6 до 12 април, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Мотото на тазгодишните чествания е „Традиция, знание и отговорност към гората. 100 години Университетска гора“.

Официалното откриване на Седмицата на гората ще бъде днес в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Ст. Аврамов“ при Лесотехнически университет, село Юндола. Очаква се в него да участва служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

В събитието ще се включат още представители на централни и местни, държавни и общински структури, на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), на ИАГ и неговите структури, на Съюза на лесовъдите в България, на Лесотехническия университет, на Института за гората при БАН, на ръководствата на държавните предприятия и техните териториални поделения. По време на събитието ще бъдат връчени и традиционните награди.

На 7 април в село Маноле ще бъде отбелязана 10-годишнината от възстановяването на крайречни гори по поречието на реките Марица и Дунав (Съвместна инициатива на партньорите по проект LIFE+ „Крайречни гори“: Изпълнителната агенция по горите, Регионалната дирекция по горите - Русе, Регионалната дирекция по горите - Пловдив и WWF България).

В програмата за 8 април е предвидено залесяване на опожарена площ над село Илинденци на територията на ДГС „Струмяни“. Ще се проведе и церемония по връчване на благодарствени грамоти на партньорите и лицата, подкрепили Националната кампания „Безотговорността е най-опасната искра“ за превенция на горските пожари през 2024 и 2025 г.

На 9 април ще се състои националната инициатива „Лесовъд за един ден“, по време на която ще се проведат занимания, разработени по методите на горската педагогика, в детски учебни заведения в страната.

Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на лесовъдите. Отбелязва се всяка година през първата пълна седмица на април от 1925 г. насам.