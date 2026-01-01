Мъж от берковското село Ягодово е задържан при акция на полицията срещу купуването на гласове, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Задържаният е собственик на хранителен магазин, от който са иззети агитационни материали, тефтери с имена и кочани от сметки. На 6 април, в хода на полицейска операция за противодействие на купуването на гласове и след получена информация, служители от Районното управление в Берковица са извършили претърсване в хранителен магазин в село Ягодово, собственост на 55-годишен мъж. При проверката са намерени и иззети четири тефтера с имена на хора и парични суми, осем кочана от сметки с изписани имена, а под тях – продукти и парични суми, както и бял плик, съдържащ различни видове агитационни материали на определена политическа партия. Собственикът на магазина е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, посочват от полицията.

БТА

През миналата седмица в област Монтана, при акции на полицията срещу купуването на гласове, в рамките на няколко дни са задържани двама мъже от Лом, жена от село Крива Бара и мъж от Монтана, както и още един мъж от Лом.