Осем задържани, седем досъдебни производства и иззети списъци с лични данни – това е равносметката от мащабната специализирана операция на ОДМВР-Сливен срещу купения вот.

В рамките на днешния ден полицейски екипи, подкрепени от жандармерията и ОДБХ, претърсиха десетки адреси и търговски обекти в цялата област, за да гарантират честността на предстоящите избори.“

Служителите на реда са проверили 600 превозни средства и 719 души.

От друга страна пък в сливенския квартал „Надежда“ служители на ОДБХ са затворили четири обекта за незаконна търговия.

От тях са иззети:

Над 140 килограма месо и месни продукти с неизвестен произход.

Голямо количество цигари без акцизен бандерол.

От ОДМВР-Сливен подчертават, че противодействието на купения и контролиран вот остава основен приоритет, а проверките в областта ще продължат до приключване на изборния ден.