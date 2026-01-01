Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа 43-годишен мъж за хулигански действия, извършени в столицата.

По данни на разследването на 3 април около 22:30 часа, в близост до заведение в ж.к. „Надежда“, мъжът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Установено е, че той е стрелял с пистолет в близост до група непълнолетни момчета.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият, който е бил осъждан в миналото, но впоследствие реабилитиран, е задържан за срок до 72 часа.

На 7 април наблюдаващият прокурор е внесъл в съда искане за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.