Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25 януари 2026 г. около 20:00 часа в кв. „Враждебна“ в София, обвиняемият К.О. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу друг мъж.

Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

След скандал: Простреляха младеж в центъра на София (СНИМКИ)

По случая се води досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. В хода на разследването до момента е установено, че К.О. е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

К.О. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо К.О.