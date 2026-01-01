Два от четирите хидроагрегата на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“ работят и това е важно за електроенергийната ни система. Ползите са не само производството на електроенергия, но и това, че служи като балансираща мощност. Това каза служебният министър на енергетиката Трайко Трайков по време на инспекция на функционалността на хидроагрегат 3 ПАВЕЦ „Чаира“ след завършване на ремонта на съоръжението и провеждането на финалните предпускови и пускови изпитвания.

Агрегатът ще работи в тестови режим до получаване на акт 16 за официално въвеждане в експлоатация.

От 17 февруари са в ход т.нар. „сухи“ пускови проби на агрегата - първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите.

Хидроагрегат 3 е в 72-часови проби. Тази задача е изпълнена. Работи и хидроагрегат 2, който ще бъде пуснат днес в помпен режим, когато цените са ниски, обясни Трайков.

По думите му ПАВЕЦ „Чаира“ гарантира, че може да захрани собственото производство на АЕЦ „Козлодуй“ при срив. Това е един безценен актив а енергийната ни система, подчерта служебният министър.

Той добави, че в момента се подготвя окончателната документация за обществената поръчка за хидроагрегат 1, като доставката на оборудването е разделена от строително-монтажните работи и очаква да има значителен интерес и да започне ремонтът. Очакванията са, че ще започне да работи през 2028 г.

По думите му ПАВЕЦ „Чаира“ е важен включително като стабилизираща мощност.

Трайков отбеляза, че са поискани анализи и са определени 10 подходящи места за нови локации на ПАВЕЦ.

Изпълнителният технически директор на Националната електрическа компания Красимир Димитров обясни, че на хидроагрегат 3 са обновени всички системи за контрол и управление. Очаква се през май да има и акт 16.