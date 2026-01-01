Останки от старо християнско гробище са фотографирани от екип на Историческия музей в Попово. Обектът се намира в землището на община Опака, в местността „Под Болец“, съобщи за БТА директорът на културната институция Владимир Иванов.

По думите на Иванов много от надгробните плочи са частично запазени. Те са впечатляващи – особен интерес предизвикват изсечените върху камъка женски плитки по някои от тях. Смята се, че те са характерни за капанската етнографска група, която населява района. Забелязват се и старинни надписи, както и богата християнска символика, допълни той.

Директорът обясни, че гробището е много старо и предстои да бъде направена точна датировка. По думите му днес голяма част от местните жители не знаят къде точно се намира, докато преди около 20 години все още е имало възрастни хора, които помнят мястото.

Владимир Иванов допълни, че от асоциация „Онгъл“ съобщават, че преди години са проучвали обекта и гробището е било маркирано.

„Сега проблемът е с опазването му. В момента мястото е труднодостъпно и почти непроходимо. Целта ни е да се почисти, за да започне същинската работа по изследването. Това е паметта на предците ни“, каза Иванов.

Вече са проведени разговори с ръководството на Община Опака. Кметът на общината Гюнер Ашимов каза за БТА, че администрацията ще окаже пълно съдействие на Историческия музей в Попово. Поет е ангажимент до края на седмицата общински работници да започнат разчистване на терена от избуялата растителност, за да се осигури проходимост и пълно разкриване на надгробните плочи. След това музейните специалисти ще пристъпят към описване и проучване на обекта.