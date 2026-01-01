Недекларирани златни кюлчета и накити с общо тегло над 1,2 килограма са задържани от митническите служители на пункт „Капитан Андреево“ при две отделни проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция.

При единия случай, на 3 април, лек автомобил с чужда регистрация е селектиран за щателна проверка след анализ на риска. В колата, управлявана от 33-годишна нидерландска гражданка, пътували още двама чужденци към Кралство Нидерландия. Всички те заявили, че нямат нищо за деклариране.

При проверката в дамската чанта на жената са открити две текстилни торбички със златни изделия – шест кюлчета от 24-каратово злато с тегло 400 грама и 16 гривни от 22-каратово злато с тегло 320,40 грама. Общата им стойност е над 99 хил. евро.

Агенция Митници

Златните изделия са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. Жената е привлечена към наказателна отговорност, като ѝ е наложена парична гаранция в размер на 3000 евро.

В другия случай, от 31 март, при проверка на автобус с 18 пътници от Турция за Румъния, митническите служители откриват укрити златни накити у двама румънски граждани.

В джоба на дамата са намерени 25 златни гривни с общо тегло 256,30 грама на стойност над 30 хил. евро. В якето на мъжа е открита кутия с пръстени, медальони, обеци, гривни и колие с общо тегло 261 грама на стойност над 31 хил. евро.

На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.