Великденска украса радва жителите и гостите на Разград, като създава празнично настроение за предстоящите празници.

В градинката до Часовниковата кула са поставени големи стиропорени яйца, както и фигури на пиле.

Пъстри зайчета и декоративни яйца могат да се видят и в Градския парк. Цветна великденска арка свързва Общинския културен център с паметника на Майстор Манол, а пред бившата „Карина“ е обособен кът за снимки.

Великденската украса радва и живущите в кварталите на града, съобщиха от общинската администрация. В жк „Абритус“, жк „Орел“ и района на блоковете „Морави“ са поставени поздравителни картички, а на детските площадки в тези райони, както и зад билетния център на „Лудогорец“, има фигури на големи цветя, върху които децата могат да рисуват с тебешир.

Малките творци разполагат със съдове с тебешири, с които да създават свои цветни шедьоври. По традиция на Велики четвъртък пред Общинския културен център ще се проведе великденското боядисване на яйца, организирано от Центъра за работа с деца (ЦРД).

В събитието ще участват възпитаници на школата по изобразително изкуство към ЦРД и представители на общинското ръководство. Те ще боядисват високи 1,10 метра стиропорени яйца, които след това ще станат част от великденската украса на града.