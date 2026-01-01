Когато центровете за борба с инсултите започнат да работят комплексно, ще подобрят мозъчното и общественото здраве на българите. Това заяви здравният министър Михаил Околийски пред журналисти.

Цялата инвестиция е на стойност 110 млн. евро - за общо 17 такива центъра в страната.

Той разясни, че тези центрове ще осигурят навременна грижа, ще се прилагат най-съвременните интервенции в тази сфера и целият процес ще бъде дигитализиран.

Здравното министерство с 20 въпроса за прозрачността на поръчката за Детската болница

По думите му Министерството на здравеопазването си поставя за цел да осигури ефективност на всички нива относно Националната детска болница. „Задаваме тези 20 въпроса, които целят едно оптимизиране на цялата структура на това искане - дали това да бъде редът на тази обществена поръчка. За нас не е достатъчно модерно, ефкетивно. Ни искаме да осигурим най-добрата грижа за българските деца и това ни кара да бъдем много отговорни. В тези въпроси са включени редица подробноти по отношение на структурирането на отделенията в тази болница - защо е направен изборът за едно, а не за друго. Има възможност тази обществена поръчка да бъде преработена и съобразена с тези изисквания“, коментира Околийски.

„Това писмо е публикувано публично и всичко може да се види“, допълни министърът. Според него е много важно да бъде отговорено на тези основополагащи въпроси, защото липсата на отговор е „спъвало процеса“.

„Искаме Националната детска болница да се случи по възможно най-хубавият начин“, категоричен бе Околийски.