Разследват два случая на агресия в Пловдивско, съобщиха от полицията.

Жител на Карлово попадна в ареста за хулиганска проява на 6 април. Обитатели в блок в града потърсили помощ заради силна музика, пусната от техен съсед.

След намесата на униформените, следобедната тишина е била възстановена, а нарушителят - предупреден да се съобразява с обществените норми.

Разгневен от случилото се обаче, той решил да се саморазправя с подателя на сигнала и се нахвърлил срещу него.

При друг случай - на сигнал за пострадал при сбиване се отзовали на 6 април служителите на реда в Раковски. Мъж бил ударен по главата с твърд предмет при разраснала се физическа саморазправа с трима негови съседи.

Той е оставен под лекарско наблюдение - без опасност за живота. Нападателите са задържани.