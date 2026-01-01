Разследват масов бой между фамилии в центъра на Ветово, съобщиха от полицията.

На 5 април е подаден сигнал за конфликта с физическа саморазправа.

Масов бой в Русенско след употреба на алкохол, удариха мъж с дървен сап

Има пострадали и от двете страни, като са установени различни по степен телесни увреждания, включително повърхностни рани и фрактури.

Част от участниците са прегледани и настанени в лечебно заведение. Установени са следи от нанесени щети по автомобил, както са иззети и предмети, съотносими към инцидента.