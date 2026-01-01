Под наблюдението на Окръжна прокуратура-Ловеч се извършва разследване на катастрофата, станала на 6 април на първокласния път София-Варна - в района на село Български извор, съобщават от държавното обвинение. При сблъсъка между тир и микробус на място загина шофьорът на буса.

При пристигането на място на екип от разследващи от Районно управление на МВР-Тетевен е установено, че шофьорът на товарния автомобил - 39-годишен мъж, с несъобразена скорост на прав пътен участък е загубил контрол над управлението, навлязъл е в насрещната пътна лента и се е блъснал в насрещно движещия се товарен автомобил - влекач „Скания“ с прикачено полуремарке, с пернишка регистрация, собственост на търговско дружество, управляван от 52-годишен водач.

В резултат на удара на място е загинал по-младият шофьор. Незабавно на местопроизшествието е извършен оглед и е изготвен фотоалбум. Установено е, че пътнотранспортното произшествие е станало в лентата на насрещнодвижещия се товарен автомобил.

Той е бил натоварен с дървесина - около 24 куб. метра дървени трупи за бичене. На място е дошъл представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, който е свалил данните от тахографа на тира.

И двата автомобила са иззети с протокола за оглед на местопроизшествие и се намират на съхранение в база в Луковит, уточняват от Окръжна прокуратура-Ловеч.

Водачът на влекача с прикаченото полуремарке е изпробван с технически средства за алкохол и наркотични вещества и техните аналози, пробите са отрицателни.

По досъдебното производство е назначена съдебномедицинска експертиза, както и експертизи за установяване наличието на алкохол и наркотици на починалия водач.

Предстои да бъдат разпитани свидетели. Ще бъде назначена съдебна автотехническа експертиза, която да установи причините за настъпване на пътното произшествие, и да бъде изискана относима информация от всички институции.