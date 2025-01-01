Започна правителственото заседание в сградата на Министерския съвет. Кабинетът заседава паралелно с Коалиционния Съвет за съвместно управление, който се събра на заседание в сградата на Народното събрание.

Дневният ред на заседанието на кабинета предвижда одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загиналите при наводненията в област Бургас на 3 и 4 октомври тази година.

Ключовите преговори за кабинета „Желязков“ се отлагат за вторник

До 7500 лв. може да получи едно семейство, чието имущество е пострадало от наводненията, каза на 8 октомври социалният министър Борислав Гуцанов.

Дневният ред включва проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи или трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

МС

Дневният ред на заседание предвижда също увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк" АД за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ и за разходи по дейностите за надграждането му.

Приемане на списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2026 г., също е част от програмата на заседанието.

Правителството предстои също да одобри позициите и състава на правителствената делегация на България за участие в 43-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Дневният ред включва и създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.

Министър-председателят Росен Желязков отмени насроченото за 15 октомври заседание на правителството. Преди това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред Желазков, министри и актива на партията, че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление. "Ние сме 6-ти след изборите в Пазарджик. Резултатът ще е още по-зле, ако останем в такова правителство", посочи Борисов миналата седмица на извънреден брифинг в централата.

"Дал съм дума да стоя. Но ще седим формално. Няма да им осигурим кворум", допълни още той. И така през седмицата заседанията на парламента не събираха нужния кворум. ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН. Това трябваше да се случи днес, но към обяд стана ясно, че разговорите няма да се състоят. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори.