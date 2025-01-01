Партията не иска избори - това след премиера Росен Желязков потвърди и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в Централата след заседание на Изпълнителната комисия на партията с министри, депутати и кметове. Изявленията на Желязков и Борисов бяха предавани на живо във фейсбук.

"В рамките на нашия мандат постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото, което сглобяваме и всяко е все по-сложно и по-сложно. Сглобката беше едно от най-сложните и тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ", заяви Борисов.

Росен Желязков: Не е време за избори

Лидерът на ГЕРБ обвини ПП-ДБ, че не предлагат политически решения, а само обвиняват, въпреки че той се е надявал, че те все пак като евроатлантици ще подкрепят правителството на Желязков по някои важни теми. Вместо това ПП-ДБ "казаха всичко друго, но не как да се реши проблемът с управлението", заяви Борисов и допълни, че от ПП-ДБ са искали да го пенсионират, но се е оказало, че те са се сдобили с най-младия пенсионер в лицето на Кирил Петков.

„Направихме сглобката и те докараха ДПС, за да направим стабилно управление. Всеки ден говореха за ДПС и Делян Пеевски, за променения, готиния, най-добър човек. С Кирил Петков и Делян Пеевски заедно дори седнахме да водим диалог с президента Володимир Зеленски. Тогава на тази маса ПП и ДБ не знаеха ли кой е на тази маса?“, попита той.

„Искрено се надявах ПП-ДБ да излязат и да предложат нещо, но те не го направиха", посочи отново той и уточни: "Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. От 20 години го познавам и знам, че си държи на думата. С Делян Пеевски трябва да се говори право в очите. Това може, това – не. Тогава няма да има никакъв проблем. Искате да кажа сега, че каня Новото начало и да спекулирате с това. Иначе другият вариант е избори", посочи Борисов.

„Вчера помолих Желязков да се срещне с ИТН и БСП, които пък са подписали кордон срещу Пеевски. И сега едната алтернатива е да се срещнем с „ДПС-Ново начало” и Мирчев да изпляска: „Ето, Борисов е с Пеевски”. Другата алтернатива е да ходим на избори”, коментира още той и подчерта, че членовете на неговата формация катрегорично са против провеждането на нов предсрочен вот.

Той заяви, че поема тежестта върху себе си. "Ако партията иска избори, отиваме на избори веднага, но тя не иска. Затова Желязков, срещаш се с ИТН и БСП. Ако не са против, разговор с "ДПС-Ново начало", каните и тях, и говорите. Ако не са ОК, няма да правим такава среща", каза Борисов, обръщайки се към премиера.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че въпросните преговори трябва да бъдат водени в понеделник, в сградата на парламента, "за да не дразним със срещи на други места".

Парламентът не заседава за трети пореден ден заради липса на кворум. Тази сутрин депутатите отново не събраха кворум за начало на тяхната работа. В пленарната зала се регистрираха 53 народни представители при необходими 121. При първия и единствен опит да се съберат кворум се регистрираха 29 депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“. Заседанията в предишните два дни също се провалиха поради липса на кворум.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.