Властта се е скрила на тъмно и разпределя порции - така Божидар Божанов от ДБ определи поредния провал на кворум в парламента. Днес в Народното събрание направиха трети неуспешен опит да заседават тази седмица. В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати при необходими 121.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. "Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването му дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила. "Ако има нужда да споделим отговорността в управлението и на ГЕРБ им тежи това нещо, ние сме готови да поемем отговорност", заяви и лидерът на ДПС и на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Той каза, че е говорил с министър-председателя. „Изчаквам ги, щели да имат решение до понеделник какво ще правят, предполагам, че той изчаква Борисов", каза Пеевски. По думите му всичко е в ръцете на Борисов - „дали ще хвърли държавата в бездната".

"Това не е сериозен политически процес и искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, напротив, тъй като тя се корени в това, че той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите", посочи в кулоарите на парламента днес Божидар Божанов за случващото се.

Той коментира и срещите на ГЕРБ с избиратели: "То е хубаво човек да се среща с избирателите, но както виждаме от снимките, освен че още никой не ги е изял според тях, те се срещат със собствените си кандидат депутати и областните администрации".

Политическата криза може да се реши, ако Бойко Борисов се еманципира от Делян Пеевски - обобщи Ивайло Мирчев от ДБ.

"Да застане пред хората, да ги погледне в очите и да каже: Аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не мога, хвърлям кърпата", допълни той.

По повод скандалите около НСО и охраната, Мирчев заяви, че по-важното в случая е да бъде махната охраната на Пеевски.

"Неговата охрана като брой и като сума, която се плаща от българските граждани, е по-голяма, отколкото охраната на президентството, на президента, на премиера", допълни депутатът от ДБ.