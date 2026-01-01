Днес следобед ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°, в София - около 13°. Утре (13 октомври, вторник) ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират.

За 13 октомври (вторник) Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение за обилни валежи и вятър в почти цяла България, с изключение на София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград, където кодът е безопасно зелен. Предупреждение от първа степен (жълт код) е в сила за 17 области в страната; за 16 области предупреждението е за значителни валежи, а за една - за силен вятър и значителни валежи. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за 7 области в страната - Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян; за 4 области е за значителни валежи, а за 3 - за значителни валежи и силен вятър.

НИМХ

Ще духа умерен, в източната половина от страната – временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 20° -21°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.

В сряда над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно и все още на места в Южна и Източна България ще има валежи, но вече по-слаби и в процес на спиране. Ще духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-северозапад. Ще е хладно за средата на октомври с минимални температури между 3° и 8°, максимални - между 11° и 16°.

През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и ще намалее, в много райони до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито. Дневните температури слабо ще се повишат.