Турски сладкиши с общо тегло 770 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити стиропорни и картонени кашони с кюнефе и катмер без документи. Това е проблем, защото те съдържат преработени животински продукти и биха могли да бъдат потенциално опасни. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.