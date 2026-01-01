Държавният глава Илияна Йотова проведе среща в президентската институция с новоизбраното ръководство на Националното представителство на студентските съвети в България.

В рамките на разговора президентът Йотова и представителите на НПСС обсъдиха редица теми, които касаят обучението на младите хора – от условията в университетите през високите студентски такси и нуждата от по-голям бюджет за стипендии до необходимостта от осъвременяване на методите и технологиите във висшето образование.

От НПСС призоваха държавата да се ангажира със създаването на по-добри условия за спорт в университетите, където базата е остаряла, а интерес към физически активности съществува.

Акцент в разговора беше бъдещето на Националния студентски дом в София. Обща бе позицията, че сградата не бива да бъде заложник в ръцете на частни интереси и следва да бъде пространство на дейности, фокусирани върху нуждите на студентската общност.

Държавният глава призова Националното представителство на студентските съвети да представи ясна визия за бъдещето на сградата и подчерта, че за реализирането на идеята е необходима добра комуникация с изпълнителната власт.

„Превърнете Студентския дом в институция, в място за дискусии, ангажирайте студентските клубове и извън София. Не го превръщайте в място за кабинети“, посочи още президентът.

В края на срещата на държавния глава бе подарена книга, посветена на 25-годишната история на Националното представителство на студентските съвети.