След сутрешния екшън, с който се събуди София, в ранния следобед отстраниха дерайлиралия трамвай в района на Румънското посолство в София. И двете излезли от релсите мотриси бяха натоварени с огромни кранове на камиони и извозени до депото.

Разрушени са трите страни на подлеза на кръстовището на ул. "Цар Иван Асен". Няколко автомобила са напълно унищожени, а други са със сериозни щети.

Часове наред продължава тежката работа по разчистването на кръстовището и района около инцидента.

Трамвай дерайлира, удари коли и се вряза в подлез до Румънското посолство, не е ясно кой го е управлявал

Около 05:00 ч. тази сутрин трамвай по линия 22 дерайлира и се вряза в подлез близо до Румънското посолство в София.

По последна информация на властите превозното средство било оставено без надзор от ватмана за малко, който слязъл за кафе. Подозира се външна намеса, както и че евентуално неизвестен го е подкарал, но това към момента не е потвърдено. Изясняват се обстоятелствата около това имало ли е шофьор и ако да, кой е бил той.

По чудо след тежкия инцидент няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила и има много щети в района.

Трамвай „без ватман“ дерайлира и се вряза в подлез, по чудо няма жертви (СНИМКИ)

