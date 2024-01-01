Ето и списъкът с всички водачи от ИТН.

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Партия "Има такъв народ" обяви водачите на листите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори през юни. Лидерът, става ясно съобщението на партията.Трифонов ще. Слави еизвестен като лидерския избирателен район, в който традиционно мерят сили председателите на партиите. Лидерът на ИТН винаги участва в парламентарните избори, но в последствие преотстъпва мястото си в парламента на следващия избран от листата.ще води също две листи - в Благоевград и във Варна. Имунологът проф.ще води листите във Велико Търново и в Пазарджик.Тошко Йорданов ХаджитодоровИвайло Ванев ВълчевТошко Йорданов ХаджитодоровАндрей Иванов ЧорбановМилен Пламенов МилчевИван Руменов КлисурскиДимитър Стоянов ГърдевАлександър Атанасов АлександровЦветан Иванов ПредовСнежанка Райчова ТраянскаЛОВЕЧМОНТАНААндрей Иванов ЧорбановПетя Божидарова ДимитроваСтанислав Тодоров ТрифоновСтанислав Светозаров БалабановСтанислав Светозаров БалабановТезджан Исмаил СабриДрагомир Стефанов ПетровЕмил Димитров ТрифоновИван Стойнов КючуковБорислав Климентов Пешев23 МИРПавела Василева Митова24 МИРИвайло Ванев Вълчев25 МИРСтанислав Тодоров ТрифоновСОФИЯ ОБЛ.Силви Кирилов ПетровАлександър Николов ВълчевТезджан Исмаил СабриАлександър Стайков МарковИвайло Симеонов КостадиновАлександър Стайков Марков