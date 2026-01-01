Полицаи задържаха 43-годишен мъж от Каолиново след сигнал за упражнено домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 1:50 ч. тази нощ на ул.“ Хан Крум“ в каолиновския квартал „Боймир“, след възникнал скандал, мъжът нанесъл шамари на майка му и баща му, като им причинил лека телесна повреда в условие на домашно насилие.

След получен сигнал в дежурната част на полицията в Каолиново мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха на 18 януари мъж на 44 години от Шумен, след като проявил агресия и нанесъл удари с ръце на 33-годишна жена, с която живее на семейни начала.

В началото на май миналата година директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов съобщи, че се отчита ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско.