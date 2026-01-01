о случая „Петрохан“. Рано тази сутрин се появи информация, че екипи на полицията претърсват къщата на Ивайло Калушев в село Българи. А един от основните въпроси, които остават на дневен ред е къде е Деян Илиев - мъжът, който първи е намерил трите тела в опожарената хижа.

По информация на NOVA около 11:30 ч. екипи на "Криминална полиция" към Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас и Районното управление на полицията в Царево са влезли в дома на Ивайло Калушев в бургаското село Българи.

Заповедта за претърсването по неофициална информация на NOVA е дошла рано тази сутрин от София. Екипите на място се опитват да намерят доказателства и улики, които да свържат със случая „Петрохан - Околчица“.

Майката на Калушев: Говорили сме много за смъртта, той не искаше да се преражда

Припомняме, че в периода 27-31 януари Ивайло Калушев, заедно с Николай Златков и с още едно 15-годишно момче са пребивавали именно в село Българи и оттам са тръгнали за столицата. По неофициална информация от хора от селото преди да тръгнат са правили ремонт на кран в двора.

Те са се изнесли от селото толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводната шахта, включително оставили и вратата на двора отворена. Днес е наложило екипи на специализирана фирма за ключарски услуги да дойде в село Българи, за да помогне за отварянето на вратата.

Припомняме, че на 2 февруари три тела бяха открити край хижа на "Петрохан", а дни по-късно и други три - в кемпер в близост до връх Околчица. Всички те - част от НПО-то Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

Една от жертвите на шесторното убийство е 15-годишно дете. За него стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията било отписано.