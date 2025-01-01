Депутатите от „Продължаваме промяната–Демократична България“ Асен Василев и Ивайло Мирчев обвиниха управляващите в „най-наглото гласуване в този парламент“, след като бюджетът бе включен в дневния ред. Двамата алармираха, че документът предвижда 20 млрд. нов дълг и служи за предизборно харчене.

„Току що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току що го вкарах в дневния ред“, това каза в кулоарите на Народното събрание депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Асен Василев.

И призова всички хора да излязат на протест в 18:00 часа на 18 декември, за да бъде „блокирано това безобразие финално“. „И да не им позволим да откраднат 20 млрд. дългове, които са заложени в този бюджет“, категоричен бе Василев.

След него думата взе народният представител Ивайло Мирчев, който твърди, че целта на този „крадлив бюджет“ е за харчене по време на предизборната кампания, за да могат да купуват гласове. „Уредникът на музея на социалистическите бюджет току що реши България да приеме този крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет, защото иначе нямат откъде да харчат милиарди. Подчинили са ГЕРБ и уредникът на музея на социалистическите бюджети е казал на Борисов ГЕРБ да подкерпя и ГЕРБ го подкрепи“, съобщи Мирчев.

Той обясни, че поводът за многохилядните протести в страната е именно този бюджет, който „сега ще бъде приет“.

Напомняме, че минути по-рано редовното заседание на НС беше прекъснато заради извънредна ситуация и бой между депутати.

Докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, камерите показаха размяна на реплики и последвал физически сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“.

От кадрите се видя ритник от Василев, блъскане от Далоолу и посягане от лидера на МЕЧ с юмрук към депутата от „ДПС-Ново начало”.