Високите цени на електроенергията и липсата на действащ механизъм за навременно компенсиране на бизнеса могат да доведат до масови фалити, затваряне на предприятия и увеличаване на безработицата. За това предупредиха Радослав Рибарски и Николай Денков от „Продължаваме промяната“ по време на изявление пред журналисти.

Според Рибарски приетият през септември компенсационен механизъм не осигурява необходимата предвидимост за предприятията, тъй като изплащането на средствата може да се забави до края на следващата година и зависи от наличния ресурс във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Той настоя правителството спешно да представи реални мерки, съобразени с финансовите възможности на фонда, и да възстанови подхода, прилаган през 2022, 2023 и 2024 г., когато бизнесът е получавал ежемесечни компенсации за високите енергийни разходи.

Рибарски свърза липсата на навременна подкрепа с риска от допълнителен натиск върху предприятията, инфлацията и заетостта. Той посочи и обявено ниво на инфлацията от 6%, като изрази опасения, че високите разходи за енергия ще се отразят върху цялостната икономическа дейност.

По думите му предстоящият държавен бюджет също не дава достатъчна сигурност за бизнеса. Сред основните въпроси остава откъде ще бъдат осигурени средства за компенсации и как ще бъде гарантирано финансирането на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

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Фалити и безработица

Николай Денков отправи още по-категорично предупреждение за последиците от настоящата политика по отношение на цените на електроенергията.

„Това е проекцията на сегашната политика на правителството по отношение на цените на тока“, заяви той, след като предупреди за риск от затваряне на стотици фирми и загуба на работни места за десетки хиляди души.

Според Денков България е изправена пред тежка зима, ако управляващите не променят подхода си. Той посочи, че проблемът не се изчерпва с инфлацията и високите сметки, а засяга оцеляването на предприятията и запазването на заетостта.

Денков постави и въпроса за дружествата, които според него реализират свръхпечалби, но не участват във финансирането на компенсациите по начина, по който това е ставало през предходните години.

По думите му механизмът, използван през 2022–2024 г., е позволявал част от извънредните приходи да бъдат насочвани към подкрепа за бизнеса и ограничаване на натиска за повишаване на цените.

Той настоя управляващите да представят конкретни разчети и да обяснят защо в момента не прилагат подобен подход.

Резултатите от изборните и процедурата за ВСС

В отговор на журналистически въпроси Денков отхвърли твърденията за политически договорки с ДПС във връзка с изборните резултати. Според представената от него оценка евентуалният принос на гласове от ДПС към резултата на Андрей Гюров е не повече от половин процентен пункт.

Той посочи, че разпределението на гласовете не подкрепя тезата за предварителна договорка, и заяви, че може да предостави подробна разбивка на направените изчисления.

По отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет Денков обясни, че парламентарната група ще изчака приключването на изслушванията на кандидатите. След това ще бъде направена оценка на представянето им, независимо от това кой ги е номинирал.

Според него подкрепа ще получат кандидатите, които са спечелили доверието на парламентарната група.

В заключение Денков благодари на гражданите, подкрепили коментираната от него кандидатска двойка, и отново отрече наличието на политически договорки.