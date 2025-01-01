"Европейската комисия потвърди нашите тези, че бюджетът за 2026 г. излиза извън рамките и има опасност финансовата дисциплина да бъде трайно изпусната. Затова сега е последният влак за реформи“ - това коментира пред журналисти в парламента депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров.

По думите му сметката се плаща от всички български граждани от средната класа по три начина – „първо, чрез директното увеличение на данъци и осигуровки, второ, чрез заеми, които ще бъдат плащани под формата на бъдещи високи данъци, трето, чрез инфлация, която те предизвикват, харчейки толкова много пари и взимайки заеми, наливайки ги в икономиката“.

Данъци, заплати, майчински: „Продължаваме Промяната“ внесе промени в Бюджет 2026 - какво предлагат те

Според Димитров между първо и второ четене управляващите трябва да се откажат от увеличението на данъците и осигуровките, от увеличението на пенсионната осигуровка, от увеличението на данъка върху дивидентите, от СУПТО, за да не удрят средната класа и бизнеса по този начин. На следващо място всички тези 30 мерки, които сме предложили - за по-голяма ефективност на разходите, да бъдат разгледани и приети. Те нямат нито една реформа за по-голяма ефективност а разходите“, посочи още Димитров.

„По груби сметки от здравната каса изтичат милиони, както се случва например при фиктивни хоспитализации. Затова предлагаме да се получават известявания на пациентите за хопситализации“, допълни Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“.

Божанов акцентира, че една от предложените от ПП-ДБ мерки, която ще бъде разгледана днес на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, е ограничаването на бонусите в бюджетната сфера - във ВСС, в администрацията, в регулаторите, в публичните предприятия. „Надяваме се след тристранката, това да бъде разгледано и в парламента“, добави той.