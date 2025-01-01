От партия „Продължаваме Промяната“ внесоха в Народното събрание ключови промени в Закона за държавния бюджет за 2026 между първо и второ четене.

„С промените се премахва увеличението на данъците и осигуровките и се запазва 3% дефицит. С премахване на парите за кражби и прасе-касички остават средства за политики в полза на бизнеса, младите семейства, здравеопазването, културата и работещите хора. Основна цел на внесените промени е спиране на кражбите и бухалките на властта, подготвени от управляващите с най-важния закон за държавата“, посочват от партията.

В съобщение до медиите те представиха детайли от предложените промени.

„Намаляване на дълга с 2 млрд. евро, за които няма обяснение за какво ще се харчат; намаляване на безобразния ръст на заплатите на силовите структури и съдебната власт (бухалките на властта) до 5%, колкото е предвиденото увеличение за останалите държавни структури; ограничаване на бонусите на държавните служители до размера на министерската заплата и съкращаване на незаетите щатни бройки, така че парите от тях да не се ползват за бонуси; намаляване на черната каса чрез осветляване на разходите от централен бюджет – да се опишат в таблица, както беше по време на управлението на ПП (предложение за разпределението на разходите от централен бюджет вижте в прикачената таблица); да отпадне текстът, с който се освобождава тотото от плащане на данъци. Ще гласуваме против и новата далавера на управляващите – тотото да се даде на концесия; аванси за общински проекти да се плащат само при готов проект и разрешение за строеж – за да няма пари в чували.“, уточняват от ПП.

С промените, насочени към бизнеса, от партията предлагат отпадане на „най-голямото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от времето на Жан Виденов насам“. Те предвиждат: „отпадане на увеличението на данъка върху дивидента от 5% на 10%. Това би намалило данъчните постъпления и би изгонило инвеститори; отпадане на увеличението на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта (с 10%). Това би натоварило както работодателите, така и работещите, без срещу увеличената вноска да се ползват допълнителни права; ръстът на максималния осигурителен доход да не е 470 лв., а 300 лв. Това удря пряко работодателите и хората с високи доходи, без да получат допълнителни осигурителни права в замяна“.

А също и отпадане на изискването за въвеждане на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). По думите им това би довело до огромни разходи за всеки един бизнес, без да има приход в хазната.

Отпадане на изискването за слагане на GPS на камиони, които превозват стоки. Това също няма да доведе до приход в бюджета, но ще създаде разход и допълнителна административна тежест за бизнеса; прагът за регистрация по ДДС да се вдигне отново от 100 хил. на 166 хил. лв. Това би облекчило значително малкия и среден бизнес; ваучерите за храна да се увеличат от 200 на 300 лв. Това помага за изсветляване на икономиката и намаляване на данъчната тежест за бизнеса; работодателят да заплаща само първия един ден от болничните, а не първите 2 дни. Това би намалило разходите за бизнеса“, смятат от „Продължаваме промяната“.

С промените, насочени към младите семейства, ПП продължава политиката си за подпомагане на младите хора, така че те да останат да работят и да отглеждат децата си в България.

„Към предложението за отпадане на допълнителната осигурителна тежест, което удря двойно всяко младо семейство, предлагаме още: 50% увеличение на данъчния кредит за отглеждане на дете. Така че да стане 450 евро за първо дете, 900 евро – за второ и 1350 евро – за три и повече деца, и двойно за деца с увреждания; да се заплаща 100% от обезщетението за майчинството при по-ранно връщане на работа, вместо сегашните 50%. Това би стимулирало майките да се върнат на работа и би донесло повече приходи за държавата, отколкото разходи. Работодателите също ще спечелят от връщането на младите кадри“, посочват те.

И още: „Гъвкаво бащинство – от датата на изписване на детето до 1 година след това бащите да могат да си ползват отпуската на части; осигуровките по време на майчинство да са за сметка на държавата, а не на работодателя. Така ще се спре скритата дискриминация при наемането на жени; тригодишна инвестиционна програма за проектиране, изграждане и построяване на детски градини и ясли в София на стойност 175 млн. евро и прехвърляне на Столична община на необходимите терени за това.“

В сферата на здравеопазването от ПП предлагат трайно решение за гарантиране на достойни заплати на лекари и медицински сестри.

„Въвеждат се механизми за финансиране на държавни и общински болници, така че парите да стигнат до медицинските специалисти. Предвидени са санкции и контрол на директорите на болници, които не плащат новите заплати. Предвидено е НЗОК да покрива ваксините за грип за деца; да се въведат СМС-и за извършени дейности, за да се спре източването на пари от НЗОК с фиктивни дейности; частните болници да правят търгове за онколекарства; спиране на източването на НЗОК чрез нови договори с болници, от които няма нужда“.

В продължение на политиката, наложена по време на правителствата на „Продължаваме Промяната“, заплатите в държавния сектор да се увеличават балансирано и по-големи увеличения да има там, където са най-ниски, в предложенията е предвидено увеличение на заплатите на най-ощетените държавни служители, като например в Националната библиотека, в музеи, галерии и др. културни институти, в НСИ, НОИ и НАП. Предлага се също така увеличаване на бюджета за заплати в БНТ, БНР и БТА в размер на 9 млн. евро.

С промените са предложени и регионални политики като допълнителни средства за доизграждането на Специализирана болница в Стара Загора.

Предвидени са средства за манастира ни в Атон, за доизграждане на новостроящия се православен храм в столичния квартал „Люлин“, както и за проектиране и строителство на нов храм в кв. „Младост“.