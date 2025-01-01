Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 36-годишния К. И., който на 11 септември е умъртвил 25-годишната С.П. в дупнишкото село Крайници.

След убийството мъжът бе обявен за общодържавно издирване. На 12 септември той бе установен в района на Гърмен, докато управлява автомобил, отнет от него в с. Ресилово, община Сапарева баня. При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР той направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е приет по спешност за лечение в болница.

Заловен е издирваният за убийството в дупнишкото село Крайници

За подобно престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15-20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Мъжът е извършил деянието по време на изпитателен срок по предходно дело за документно престъпление, по което е бил осъден.

Определението на Окръжен съд Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 3-дневен срок.