Заловен е издирваният за убийството в дупнишкото село Крайници 36-годишен мъж, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. Залавянето му е станало на територията на област Благоевград. По време на ареста мъжът се е самонаранил и е откаран в болницата в Гоце Делчев за преглед.

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Иван Скендеров" в Гоце Делчев е приет мъж от село Дъбница (община Гоце Делчев, област Благоевград) с няколко прорезни рани в областта на шията, каза за БТА заместник-управителят на болницата Ангел Тонгов.

Жената, убита в с. Крайници, е майка на три деца, още издирват заподозрения

Той е бил транспортиран с линейка на Спешна помощ - Гоце Делчев и е бил приет в хирургичното отделение. Веднага е качен в операционна зала и в момента лекарите го оперират, каза още Ангел Тонгов.

Вчера в с. Крайници беше намерена мъртва 25-годишна жена. В сигнала, постъпил в полицията в Дупница, се казва, че в къщата на 25-годишна жена е дошъл мъжът, с когото по-рано е живяла на семейни начала, и ѝ е нанесъл побой, съобщиха от полицията в Кюстендил. Пристигналите на място полицейски служители не са открили в имота нито нападателя, нито жертвата му. При извършения обход, на около 500 м от къщата, е намерен трупът на жената, казаха още от полицията. Извършителят не беше открит и бяха предприети действия по издирването му.