25-годишна майка на три деца е била убита тази сутрин в дупнишкото село Крайници, предаде агенция "Фокус".

В 4:20 ч. в Районно управление - Дупница е постъпил сигнал, че в дома на жертвата е дошъл 36-годишен мъж, който ѝ нанесъл побой.

Пристигналите на място служители на реда направили обход и намерили трупа на жената на около 500 м от къщата. Предполагаемият извършител на деянието, с когото жертвата е живяла на семейни начала и който е баща на децата ѝ, все още не е открит. Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни полицейски дирекции.

Според информация на "Фокус" преди няколко дни жената се върнала от Гърция, където работила заедно с издирвания. Пред съседи тя споделила, че той я тормози и възнамерява да го напусне.

По случая се води разследване.