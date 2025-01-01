По внесено искане от Софийска районна прокуратура съдът задържа за постоянно в ареста 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

А.К. и В.П. са привлечени към наказателна отговорност, за това че през месец май 2025 г. са заблудили десетки хора, че могат да резервират апартамент под наем в Гърция за почивка през лятото на 2025 г. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

ГДБОП разкри мащабна измама с „къщи за гости“ в Гърция, жертвите са десетки

По случая е започнато разследване за измама с измамени хора от цялата страна. При проведена акция на Дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура А.К. и В.П. са задържани. Впоследствие с постановление на наблюдаващ прокурор задържането им е било удължено за срок до 72 часа.

Прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянен арест спрямо двамата. Състав на съда им наложи постоянен арест.

Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.