Държавата вече е предприела редица мерки заради водната криза в Плевен – създаден беше воден борд, кризисен щаб. Ролята на омбудсмана в подобна ситуация е да алармира тези органи, за да предприемат моментни мерки – да се доставят необходимите водни източници на нуждаещите се. Това заяви омбудсманът на България Велислава Делчева в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Делчева посочи още, че институцията работи тясно с отговорните органи и народните представители, като може да изпраща и препоръки до тях.

„Подобни действия гарантират резултат в дългосрочен план. Аз обаче лично ще проследя в следващите дни дали има доставена и годна за ползване вода за хората в района”, заяви омбудсманът, като допълни, че при получен сигнал от даден потребител, институцията на омбудсмана има право да поиска проверка от съответния отговорен орган.

„Една от функциите на омбудсмана е именно да дава нужната информация на потребителите, за да не бъдат ощетени те. В случая с изравнителните сметки - след 31-и август хората вече нямат право да възразят срещу тях”, посочи Делчева и подчерта, че е от изключителна важност потребителите да изискат хартиена фактура от своя топлинен счетоводител, ако такава не им е била издадена.

Само пет дни остават до края на срока, през който можем да направим възражения по изравнителните сметки за парно и топла вода. Основните оплаквания на потребителите са за високи и неясни изравнителни сметки или за пълна липса на получена хартиена фактура.

На 31 август изтича срокът за възражения по годишните изравнителни сметки. До тази дата и клиентите, които не са осигурили достъп до имота си трябва да се свържат с топлинния счетоводител и да заявят допълнителен отчет на уредите за изготвяне на изравнителна сметка, която да е на база реалното потребление. От своя страна „Топлофикация” има срок от един месец да разгледа жалбата и да отговори на възражението.