Премиерът Росен Желязков коментира ситуацията с водната криза в Плевен и очерта основните проблеми и мерки за решаването им. По думите му през годините градът не е имал нито амбициозен кмет, нито сериозно отношение към водоснабдяването.

„Трябва да се спрат водозагубите, те са огромни – на места достигат до 80%. Отговорността ще бъде дефинирана, а координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена“, заяви Желязков.

„До гуша ни дойде“: Плевенчани протестираха срещу безводието, затрупаха Общината и ВиК с туби

Той подчерта, че от София се командироват експерти, които реално не бива да изпълняват неизпълнени ангажименти на местната власт. „Не подминавам по никакъв начин ролята на областния управител по отношение на такива проблеми. Давам ясен двуседмичен срок за по-добра координация. В противен случай ще има персонални промени в компетенциите на правителството“, предупреди премиерът.

„Няма как да се бъркаме в местната власт. Приемете, че това е жълт картон за областния управител“, допълни Росен Желязков.