Днес ще има разкъсана облачност, но над по-голямата част от страната през повечето дневни часове ще бъде предимно слънчево. На отделни места в централните и планинските райони ще има условия за слаб дъжд. Отново ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 27°.



По Черноморието, след нощните превалявания, преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се задържи от изток-североизток и ще е по-често умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около три бала.

Дъжд и гръмотевични бури в петък, ще има ли изненади около първия учебен ден

В планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра - около 14°.



В неделя максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°. Вятърът от изток ще се усили до умерен. Преди обяд ще бъде слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд по приближаващ към страната студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник и в понеделник, облачността ще се увеличи. До вечерта в неделя в Западна България ще завали дъжд, в планинските райони с гръмотевична дейност.

През нощта срещу понеделник и в понеделник валежи по фронта ще има и в Централна България, а по-късно през деня и в отделни райони и на изток. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще остават под 25°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее.