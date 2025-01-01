Тризнаци са се родили в първите минути на 17 септември в МБАЛ "Света София", съобщиха от лечебното заведение.

Днес църквата чества паметта на Света великомъченица София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов.

Света София живеела в Рим през втората половина на I век. Благочестивата жена, изповядваща християнството, имала три дъщери - Вяра, Надежда и Любов. Имената им превъплъщавали християнските добродетели, а самите те били възпитавани в любов към Божия син. И четирите не само, че не криели своята вяра, но и я изповядвали открито, поради което император Адриан заповядал на наместника си Антиох веднага да ги доведе при него. Когато заповедта му била изпълнена, Света София и трите й дъщери били изключително спокойни, което изумило всички присъстващи, тъй като сякаш не им предстояли изтезания, а щели да присъстват на пищно тържество.

Императорът положил всички усилия, за да ги убеди да извършат жертвоприношение в името на Темида, но Вяра, Надежда и Любов останали непреклонни, въпреки крехката си възраст. Адриан се разгневил и заповядал да ги подложат на жестоки изтезания.

Младите момичета не издържали на мъченията и починали, а императорът позволил на Св. София да погребе телата на обичните си дъщери. Точно след три дни умира и тя, а тялото й е погребано при тези на момичетата.