Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София, който се състоя на площад "Св. Александър Невски".

Българската православна църква почита паметта на светите мъченици - Вяра, Надежда и Любов, и на майка им София.

Сред присъстващите на тържествения водосвет бяха президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, областният управител на София Стефан Арсов, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници, представители на дипломатически мисии, гости.

В деня на църковната прослава на светите Христови мъченици - София, и нейните три дъщери - Вяра, Надежда и Любов, ден празничен и за нашия столичен град, се обръщаме към вас и към всички софиянци с отечески благослов и с благопожелания за светла радост в Господа, с дръзновение във вярата и с достойно следване на пътя и подвига на тези дивни, Христови невести, и на всички Христови мъченици, и свидетели от всички времена, каза в словото си патриарх Даниил, след като отслужи тържествения молебен.

"Нашата столица носи името на Божията премъдрост - София, което на езика на църквата е едно от имената на нашия Господ и Спасител - Иисус Христос. Нека никога не забравяме това и с това име на нашия Господ се е именувала и светата мъченица София, чиято памет празнуваме днес. С него се именуват и всички жители на нашата столица. Това единствено спасително от всички имена под небето, градът ни е възприел от едноименния свой храм "Св. София - премъдрост Божия", който и до днес остава истинска негова украса, съсредоточие на богослужебен живот и духовен мост", каза патриархът.

Христовото име е постоянен призив към чистота и съвършенство, в тази чистота е живяла и в нея е възпитала своите чеда светата мъченица София. В тях сме призвани да пребъдваме и ние, като християни и като жители на този наш земен град, на премъдростта. Нека бъдем достойни за това най-високо звание, пожела патриарх Даниил.

Той отбеляза, че честваните днес мъченици - София, Вяра, Надежда и любов, ни напомнят - както със своя живот и подвиг, така и със самите си имена за същността и съдържанието на нашата вяра. Нека пътят на премъдростта и на всяка християнска добродетел бъде и наш път, постоянно да възрастваме във вярата, в християнската ни надежда и особено в любовта, в конкретната, действена и жертвена любов към Бога и ближния. По молитвите и небесното застъпничество на Пресветата Ботородица, на светите мъченици - София, Вяра, Надежда и Любов, и на всички божи угодници, мирът и любовта на нашия Господ и Спасител - Иисус Христос, да бъдат с всички нас, отправи благослов в края на словото си българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Преди това той отслужи и литургия за празника на светите мъченици - София, Вяра, Надежда, Любов, в старинния храм "Св. София".