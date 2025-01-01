На 17 септември София се превръща в град на празника, културата и събитията за всички. Столичната община отбелязва Деня на София с десетки събития, а кулминацията е голям концерт с любими изпълнители от 19.00 ч. пред катедралата “Св. Александър Невски”.

Богата културна програма излиза навън и обгръща целия град. През целия ден столичани могат да избират между концерти в парковете и градините, включително в метрото, аудио-визуалната симфония с мултимедийната инсталация Urban Canvas в парка пред НДК, пешеходен маршрут и турове с ретро трамвая и двуетажния автобус Discover Sofia, изложби на открито – The Sofianer в Градската градина, изложба на стари пощенски картички от колекцията на „Исторически маршрути“ в градина „Кристал“, изложба на студентите от НХА пред храм „Св. Александър Невски“, творчески ателиета за децата.

Pop up кратки концерти на 4 локации ще изненадат столичани в празничния ден, а студенти, облечени в ретрокостюми ще раздават картички със снимки от Стара София.

За празника на столицата с вход свободен ще работят Регионалният исторически музей – София и Столичната градска художествена галерия, както и техните филиали. Безплатен ще бъде входът за децата в „Музейко“. Празнични събития организират и академиите по изкуства – Националната художествена академия, НАТФИЗ и Националната музикална академия.

От 19.00 ч. на площада пред катедрален храм "Св. Александър Невски" ще започне концертът "София звучи с вяра, надежда и любов". В програмата участват Биг Бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, Гвардейският представителен духов оркестър. Зрелищна акробатика ще покажат Луиза Душкова и артистите от "Нов цирк". Концертът е с вход свободен.