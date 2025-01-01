"Днес празнуваме София – град с история, дух и бъдеще, град, който заедно можем да превърнем в зелена и модерна столица, град, който е динамичен и върви напред, в който всяко дете има бъдеще". Това каза кметът на София Васил Терзиев в поздрав във Facebook по повод Деня на София:

„София е нашата обща цел – да живеем по-добре. Вярвам, че заедно ще направим тази мечта реалност. Честит празник, София!“

Денят на София: Десетки събития превръщат града в истински празник

На 17 септември София се превръща в град на празника, културата и събитията за всички. Столичната община отбелязва Деня на София с десетки събития, а кулминацията е голям концерт с любими изпълнители от 19.00 ч. пред катедралата “Св. Александър Невски”.