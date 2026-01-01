Разход от 2,23% от БВП е предвиден за бюджета на Министерството на отбраната за следващата 2027 г. 3 млрд. 151 млн. е сумата предвидена за отбрана в проектобюджета за 2027 г., което е увеличение със 17% спрямо 2026 г. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който представя бюджета за отбрана за 2027 г.

Капиталовите разходи ще имат най-голям ръст с малко над 40%, посочи той.

За личен състав разходите остават същите.

„Политика по доходите няма как да бъде направена при тези ограничения в бюджета на Министерството на отбраната. В централния бюджет са предвидени 27,5 млн. за назначаването на нови военнослужещи. От структурите на Министерството на отбраната бяха освободени над 400 души – хора, които са придобили право на пенсия. Те са освободени, но средствата за тях ще постъпят в бюджета на министерството и с тези средства ще бъдат назначени военнослужещи във военните формирования за сметка на хора от администрацията.“, посочи Стоянов.

„Продължаваме с проектите за модернизация и със сключените договори“, каза още той.

„Новите проекти, които ще бъдат включени, са за 3D радари, придобиване на зенитно-ракетни комплекси и на 155-милиметрови гаубици. Това са всички онези договори по механизма SAFE. Новите проекти, които очакваме да стартират извън механизма SAFE, са за модернизация и обновяване на самолетите C-27J „Спартан“. От придобиването им досега самолетите не са модернизирани. Част от авиониката им излиза вече от употреба, не се произвежда и това налага модернизация. Такъв договор вече е сключен, но реално плащането ще започне през следващата година.“

Предстои осигуряване на ремонта на двигателите на самолетите МиГ-29.

Очаквайте подробности!