Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина започва на 9 август, съобщи говорителят на Североизточното държавно предприятие (СИДП) Татяна Димитрова.

Ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Груповият и индивидуален лов на дребен дивеч се извършва в събота и неделя, за гургулицата - само в събота. Дневната норма за отстрел на един ловец е до 15 пъдпъдъка, до три гургулици, до десет гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно недопустими при ловуване.

Близо 2200 са новите ловци, успешно издържали изпитите за придобиване право на лов през юни и юли, които за първи път през тази година ще участват в ловните излети. Те са част от 122 770 ловци, притежаващи членски карти и заверили билетите си за лов за 2025 година.

С цел недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните излети Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите призовават българските ловци стриктно да спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Особено внимание се обръща за точно изпълнение на установените норми за ограничаване разпространението на африканска чума по свинете по време на ловните излети, в т.ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине, както и да се осъществява надзор на заболяването инфлуенца по птиците чрез редовно наблюдение за наличие на мъртви птици.

Общо 208 са новите ловци на територията на Североизточното държавно предприятие, които са издържали теоретичните и практическите изпити през това лято, съобщиха вчера от предприятието.