Таван на цените звучи много социално, но на практика е икономически опасен, тъй като няма да свали цените устойчиво, а само моментно. След това ще създаде дефицит, сив пазар, ще ликвидира малките производители и ще влоши качеството. Ще ликвидира и работни места. Това каза председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева в предаването "Утрото на фокус“.



"Таванът на цените няма да удари силните играчи на пазара, каквито са търговските вериги. Точно обратното – ще удари малките търговски обекти, кварталните магазини, селските бакалии", подчерта тя.



"Административно не могат да се отменят реални разходи, свързани с производството на хляба, защото когато един хляб има административен таван, а разходите по неговото създаване растат ежедневно, производителят спира да произвежда този хляб. Затова ще изчезнат първо масовите видове хляб“, обясни Кукушева.

Браншът: Българският хляб продължава да бъде най-евтината храна в целия Европейски съюз



По думите й търговските обекти в малките населени места ще спрат да предлагат храните с таван на надценките. "Защото няма да им е изгодно да ги предлагат. Възрастните хора няма да има откъде да си купят основните храни. Отново ще се появи понятието "стоки под рафта“. Последиците от популистки законодателни решения са празни рафтове, а празните рафтове не са евтините рафтове“, добави председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.



Тя даде пример с Унгария, където този законопроект е довел до празни рафтове, до най-високата инфлация в Евросъюза и до икономическа изолация. "Унгария е държавата с наложени тежки финансови санкции. Финансовите санкции се плащат от всички, не от политиците, а от данъкоплатците, и те се отразяват пряко през повишаване на данъците“, предупреди Кукушева.



От 1 юли 2025 г. действа Законът за въвеждане на еврото, който замразява цените до 1 август 2026 г. По думите й хлебарите и сладкарите стриктно изпълняват съществуващото законодателство. "Нашата себестойност расте, но доставните цени не са променени. В момента чуваме коментари за нелоялни търговски практики. Много моля контролните органи – НАП, КЗП и КЗК, които имат цялото портфолио за налагане на наказания, ако се натъкнат на нелоялни търговски практики – покачване на цената без обяснение защо и как, да наложат възможно най-тежките санкции. Санкциите от 1 януари тази година започват от 2600 евро“, добави Мариана Кукушева.