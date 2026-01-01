Проведе се заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова. Темата на заседанието беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Президентство

На заседанието присъстваха министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, председателят на ДАНС Пламен Тончев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Пламен Узунов. В сградата са и по един представител от всяка парламентарна група - председателят на парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната“ Николай Денков, председателят на ПГ на „Възраждане“ Костадин Костадинов, председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов, председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, депутатът от ПГ на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, депутатът от ПГ на „Движение за права и свободи - ДПС“ Станислав Анастасов.

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До този момент участниците не са направили изявления пред медиите.

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На 6 октомври дронове атакуваха по въздух и море два търговски кораба под чужди флагове на 70 морски мили (130-150 км) от българския морски бряг. Атаката стана източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Проведе се мащабна спасителна операция. Единият кораб потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожар, а 18-членният му екипаж бе евакуиран и спасен от български ферибот.

Премиерът Румен Радев вчера свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове. Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право. „Абсолютно недопустима атака в българската Изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право“, заяви Радев. Според него подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че са включени в действие абсолютно всички сили. В търсенето на оцелели е включен и Самолет Су-25.

Междувременно започва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките. Тя бе разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и се извършва от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна, съобщиха от екоминистерството. Екипи ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите.