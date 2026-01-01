Реликварий с образа на Богородица от епохата на цар Самуил, където са се пазели мощи на светци и късчета от Честния кръстq е открит на Перперикон. Това каза за БТА ръководителят на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че върху бронзовият кръст от 10-11-и век Богородица е изобразена молеща се или това е т.нар. Богородица Оранта - един от най-древните и емблематични иконографски типове на Божията Майка в християнското изкуство.

Находката се появява на финала на археологическите разкопки от тазгодишните проучвания на скалния град.

Тя идва след откритите дворци, мавзолеи, саркофази през това лято, за които на 9 октомври ръководителят на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров ще даде заключителна пресконференция. На нея той ще оповести и какво е било най-древното име на Перперикон.