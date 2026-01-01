Иззеха 30 000 къса - 11 500 кутии контрабандни цигари при проверка на товарен автомобил на "Капитан Андреево", съобщиха Агенция "Пътна инфраструктура".

Агенция „Митници“

На 6 октомври на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представя документи за превозваната стока - чували с медни стружки, от Турция през България до Белгия.

Иззеха над 12 000 безакцизни цигари „Капитан Андреево“

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

В хода на контролните действия, между декларираната стока, са открити 23 кашона с общо 11 500 кутии - 230 000 къса цигари от две различни марки с турски акцизен бандерол.

Агенция „Митници“

Тютюневите изделия на обща стойност 45 395 евро и превозното средство, послужило като средство за извършване на нарушението, са задържани. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.