Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) в президентската институция, свикано от президента Илияна Йотова. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.    

В президентството вече се намират министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, председателят на ДАНС Пламен Тончев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Пламен Узунов. В сградата са и по един представител от всяка парламентарна група - председателят на парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната“ Николай Денков, председателят на ПГ на „Възраждане“ Костадин Костадинов, председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов, председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, депутатът от ПГ на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, депутатът от ПГ на „Движение за права и свободи - ДПС“ Станислав Анастасов.

КСНС се събра заради рисковете за морската сигурност.
БТА

КСНС се събра заради рисковете за морската сигурност.
БТА

До този момент участниците не са направили изявления пред медиите.

КСНС се събра заради рисковете за морската сигурност.
БТА

КСНС се събра заради рисковете за морската сигурност.
БТА

КСНС се събра заради рисковете за морската сигурност.
БТА

На 6 октомври дронове атакуваха по въздух и море два търговски кораба под чужди флагове на 70 морски мили (130-150 км) от българския морски бряг. Атаката стана източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Проведе се мащабна спасителна операция. Единият кораб потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожар, а 18-членният му екипаж бе евакуиран и спасен от български ферибот. 

Премиерът Румен Радев вчера свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове. Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право. „Абсолютно недопустима атака в българската Изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право“, заяви Радев. Според него подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че са включени в действие абсолютно всички сили. В търсенето на оцелели е включен и Самолет Су-25. 

Междувременно започва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките. Тя бе разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и се извършва от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна, съобщиха от екоминистерството. Екипи ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите.

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