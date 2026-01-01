Специализирана полицейска операция за противодействие на нарушенията на изборното законодателство е била проведена на 4 октомври на територията, обслужвана от Районните управления в Кюстендил и Дупница, с участието на служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), съобщават на страницата си от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

На територията на РУ-Кюстендил са били проверени 23 моторни превозни средства и 32 души, но не са събрани данни за подготовка на действия, свързани с нарушаване на изборните права на гражданите. Проверени са и две заложни къщи, а на трима души са съставени предупредителни протоколи за недопускане на нарушения на изборните права.

В рамките на операцията е осъществен и контрол по спазването на Закона за движение по пътищата. Проверени са 61 моторни превозни средства и 61 души. За установени нарушения са съставени един акт за установяване на административно нарушение и шест фиша. При извършените обходи на питейни заведения не са установени нарушения.

От полицията допълват, че малко след приключването на мирни протестни действия в квартал „Изток“ в Кюстендил е възникнало масово сбиване между жители на квартала от различни родови групи, но конфликтът е бил овладян от служители на полицията и ГДЖСОБТ. По-късно същия ден е получен сигнал за група хора от София, които се насочвали към квартала в подкрепа на част от участниците в конфликта. Служителите на реда са спрели два автомобила с общо 11 души преди да влязат в квартала. След проведени разговори с тях и с близките им от квартал „Изток“ не се е стигнало до възобновяване на конфликта. На участниците са били връчени протоколи за полицейско предупреждение, а обстановката се е нормализирала, допълват от полицията.