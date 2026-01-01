Човек пострада при тежка катастрофа между джип и ТИР във Врачанско, предава BulNews .

Инцидентът на изхода на белослатинското село Търнава. Малко след гробищния парк са се сблъскали джип и камион.

Според първоначалната информация лекият автомобил се е забил в задната част на ТИР-а.

След катастрофата на мястото са пристигнали линейка и екип на полицията. Установено е, че при произшествието е пострадал човек, който се е возил в джипа. На този етап няма подробности за неговото състояние.

Заради катастрофата път lll-133 Търнава-Алтимир е затворен. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Мизия - Липница - Алтимир - Добролево - Борован - Бяла Слатина - Търнава. Преминаването се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.