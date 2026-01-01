Георги Господинов
Георги Господинов / БТА
Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, писа германският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Според изданието другите писатели с шанс да получат отличието са Джералд Мърнейн (Австралия), Габриела Адамещяну (Румъния), Ака Морчиладзе (Грузия), Мишел Уелбек (Франция), Колъм Тойбин (Ирландия) и Хода Баракат (Ливан).

Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. 

През 2025 г. тя беше спечелена от унгарския писател Ласло Краснахоркай.

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Николай Джамбазов / БТА
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